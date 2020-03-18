Работы на всех стройках Крыма будут прекращены до 6 апреля
|11:00 02.04.2020
|Крым
Оккупационные власти Крыма приняли решение о приостановке работы строительной отрасли на полуострове до 6 апреля.
Как сообщил вице-премьер оккупированного Крыма Евгений Кабанов, приостановить работу должны и строительные компании, и производители стройматериалов, пишет Крыминформ.
«Сегодня (1 апреля) по итогам работы оперативного штаба принято решение до 6 апреля остановить на всех строительных площадках государственных и частных заказчиков все строительно-монтажные работы», – сказал Кабанов.
По его словам, соответствующее решение принято для безопасности граждан. «Это касается не только строительных подрядчиков, касается и производителей строительных материалов – приостановить до 6 апреля выполнение работ и производство строительных материалов. Понимаю, что не совсем это простое решение, но безопасность наших граждан превыше всего», – подчеркнул вице-премьер.
Издание сообщает, что в Крыму зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Севастополе таких случаев пять.
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