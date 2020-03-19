Граждане Украины, которые из-за закрытия КПВВ на карантин оказались заблокированными в оккупированных районах, могут вернуться домой на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в комментарии Радіо Свобода сказал Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Карантинные мероприятия важны, и их вводит не только украинское правительство, а правительства всех стран, которые страдают – их более чем 158. Но все граждане Украины сегодня имеют право вернуться в страну, это касается всех: как из-за рубежа, так и с временно оккупированных территорий. Их обязаны пропустить без сомнения, Государственная пограничная служба и командование ООС это знают и пропускают их», – сказал вице-премьер.

В то же время Алексей Резников напомнил, что по возвращении на контролируемую территорию эти люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

«Что касается граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, они так же имеют право выхода из подконтрольной правительству территории. Это знают пограничники на КПВВ в Херсонской области и военные на КПВВ в Луганской и Донецкой области», – отметил Резников. Однако, добавляет министр, оккупационные администрации блокируют выход людей из захваченных боевиками территорий.