"Прокуратура" Алушты возбудила административное "дело" в отношении имама религиозной общины "Алушта" Юсуфа Аширова за якобы "незаконную миссионерскую деятельность".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" с ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

"Данное постановление было вручено Аширову Юсуфу на руки. Аширов Юсуф был лишен права на защиту, был лишен права воспользоваться услугами защитника. Аширов Юсуф требовал привлечения в качестве специалиста религиоведа, который бы смог дать разъяснение его действиям. Вменяемое административное правонарушение прокуратура начинает отсчитывать с 25 июля 2019 года, с момента вынесения решения Верховным судом Республики Крым по административному иску религиозной общины. Являясь имамом официально зарегистрированной общины, он осуществляет хутбы (прим. проповеди) по пятницам среди своих единоверцев, прихожан мечети. Это не является «незаконной миссионерской деятельностью», так как законодательство подразумевает, что «незаконной миссионерской деятельностью» признается деятельность, направленная на распространение своего вероучения среди лиц другой конфессии, либо среди лиц, не являющимися последователями данного вероучения", - рассказала адвокат.

Кроме того, по словам защитника, "прокуратура" вызвала имама по делу, которое не является безотлагательным, чем нарушила его конституционные права на охрану здоровья и подвергла его риску заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что так называемый "муфтият" в оккупированном Крыму призывает всех, кто ведет миссионерскую деятельность, получать удостоверения от "ДУМК". Ведение религиозных обрядов без регистрации в "муфтияте" будет облагаться штрафом, а в дальнейшем уголовной ответственностью.

Также был зафиксирован случай в Красногвардейском районе, где "местный мулла" не дал провести религиозный обряд родственнику умершего из Белогорского района, имеющему соответствующее религиозное образование.

Данные случаи являются прямым доказательством контроля ФСБ над религиозными обрядами коренного народа, что является нарушением права на свободу совести и Декларации ООН о правах коренных народов.