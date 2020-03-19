В Алуште возбудили административное "дело" против имама местной религиозной общины

20:21 01.04.2020   Крым

"Прокуратура" Алушты возбудила административное "дело" в отношении имама религиозной общины "Алушта" Юсуфа Аширова за якобы "незаконную миссионерскую деятельность".

Об этом сообщает "Крымская солидарность" с ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

"Данное постановление было вручено Аширову Юсуфу на руки. Аширов Юсуф был лишен права на защиту, был лишен права воспользоваться услугами защитника. Аширов Юсуф требовал привлечения в качестве специалиста религиоведа, который бы смог дать разъяснение его действиям. Вменяемое административное правонарушение прокуратура начинает отсчитывать с 25 июля 2019 года, с момента вынесения решения Верховным судом Республики Крым по административному иску религиозной общины. Являясь имамом официально зарегистрированной общины, он осуществляет хутбы (прим. проповеди) по пятницам среди своих единоверцев, прихожан мечети. Это не является «незаконной миссионерской деятельностью», так как законодательство подразумевает, что «незаконной миссионерской деятельностью» признается деятельность, направленная на распространение своего вероучения среди лиц другой конфессии, либо среди лиц, не являющимися последователями данного вероучения", - рассказала адвокат.

Кроме того, по словам защитника, "прокуратура" вызвала имама по делу, которое не является безотлагательным, чем нарушила его конституционные права на охрану здоровья и подвергла его риску заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что так называемый "муфтият" в оккупированном Крыму призывает всех, кто ведет миссионерскую деятельность, получать удостоверения от "ДУМК". Ведение религиозных обрядов без регистрации в "муфтияте" будет облагаться штрафом, а в дальнейшем уголовной ответственностью.

Также был зафиксирован случай в Красногвардейском районе, где "местный мулла" не дал провести религиозный обряд родственнику умершего из Белогорского района, имеющему соответствующее религиозное образование.

Данные случаи являются прямым доказательством контроля ФСБ над религиозными обрядами коренного народа, что является нарушением права на свободу совести и Декларации ООН о правах коренных народов.



Ще на цю тему:

20:01 01.04.2020
Письма крымчан: Тяжела ноша коллаборантика в Крыму
19:21 01.04.2020
Звільнений з російської колонії фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» повернувся до анексованого Криму
08:01 01.04.2020
Політв'язень нагадав про масові арешти у Криму рік тому
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:20 31.03.2020
Кримський татарин Сайфулаєв вийшов на свободу після 5 років незаконного ув'язнення в РФ / Фото
18:01 30.03.2020
Местонахождение фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова остается неизвестным
08:01 30.03.2020
Фігуранти "першої сімферопольської групи" потрапили в ШІЗО в колоніях Росії
12:20 27.03.2020
У російському СІЗО хворих політв'язнів залишають у камерах зі здоровими - адвокат
08:20 27.03.2020
Украинский консул посетил крымчан в российском СИЗО
19:01 26.03.2020
В оккупированном Крыму вручают предостережения крымским татарам о недопустимости проведения акций
12:01 26.03.2020
Суд залишив під арештом фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва
08:41 26.03.2020
Окупанти продовжили арешт 21 кримському татарину
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 01.04.2020
Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»
18:41 01.04.2020
Коронавірус в Росії: уряд РФ розробив систему стеження за приїжджими і їхніми близькими
17:41 01.04.2020
НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг
15:41 01.04.2020
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
08:20 02.04.2020
В Крыму вводятся новые ограничения в работе транспорта
08:00 02.04.2020
Жителей Крыма обязали оставаться дома до 6 апреля
20:41 01.04.2020
Заблокированные на оккупированных территориях граждане могут вернуться домой – Резников
20:21 01.04.2020
В Алуште возбудили административное "дело" против имама местной религиозной общины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд