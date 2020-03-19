Письма крымчан: Тяжела ноша коллаборантика в Крыму

20:01 01.04.2020   Крым

Российские власти в момент аннексии Крыма ожидали от крымских татар всякого – открытого противостояния, партизанской войны, террористической деятельности, но они не получили от крымскотатарского народа ничего из перечисленного, зато получили то, чего никак не ожидали, но это именно то, что происходит в реальности – уже более шести лет мирного сопротивления.

Российские власти вместе со своими спецслужбами никак не ожидали, что за такой немалый период времени вся их пропагандистская машина, все их репрессии и запугивания, все их методы кнута и пряника никак не изменят отношение крымскотатарского народа к аннексии. Народ, как был проукраински настроен, так и остался, и изменять свою позицию в своем подавляющем большинстве не собирается, пишет Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) передают Крым.Реалии.

Естественно, такое положение дел не может устраивать Кремль. А потому «оплеухи» по этому поводу летят оттуда российскому главе Крыма Сергею Аксенову, который, в свою очередь, отрывается за это на крымскотатарских коллаборантиках, влившихся в органы местной власти. И те от своих тщетных попыток переломить ситуацию впадают в уныние.

На днях вышла очередная передача в программе «Консенсус» на пророссийском крымскотатарском телеканале «Миллет», созданном взамен изгнанному Россией из Крыма телеканалу ATR. Так вот, на этой передаче с пафосным названием «Путь к возрождению» четверо гостей из числа соотечественников, перешедших на сторону страны-агрессора, рассуждали о якобы искусственно созданном расколе среди крымскотатарского народа.

«Разделение чревато тем, что мы просто исчезнем, растворимся и ассимилируемся… Народа просто не станет, мы все утратим. К сожалению, не только в религиозной сфере, но и в политической, извне, по средствам всем известных средств массовой информации ведется пропаганда. То есть, тот за Россию, этот за Украину. Мы вернулись в Крым, Крым – наша родина и, не смотря на те политические изменения, которые произошли – мы в мире, согласии с теми, с кем мы уже здесь тридцать лет живем. Это не новые люди, это наши соседи, коллеги. Мы будем продолжать дальше жить – это наше самое большое богатство, то есть, согласие и мир здесь. Поэтому не только религиозные пропагандисты извне, но также и политические пропагандисты извне тоже внедряют раздор», – заявил на передаче заместитель муфтия подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов.

Он посетовал, что те, кто заходил к нему в гости до 2014 года, теперь с ним знаться не хотят, при этом представитель муфтията считает это раздором в крымскотатарском народе. Хочется сказать ему, что среди крымских татар нет никакого раздора – мы один из самых дружных народов. А есть небольшая группа коллаборантиков и весь остальной народ, оставшийся верный своим взглядам.

Далее Айдер Исмаилов на вопрос ведущей о марше на Крым, объявленном Меджлисом крымскотатарского народа на 3 мая этого года (анонсированный марш перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции – КР), без колебаний ответил, что реакция российских правоохранителей на этот раз будет гораздо жестче, чем это было 3 мая 2014 года.

«В данном случае крымских татар пытаются использовать как пушечное мясо. Кому-то нужна картинка, что есть люди в Крыму, которые поддерживают их политику. Поэтому собрав какое-то количество людей у границы – это все будет тиражироваться в средствах массовой информации», – заявил функционер муфтията.

Ох и нелегка эта ноша – оказаться вне своего собственного народа

Слушая эти речи, у меня напрашивается вывод: российские силовики обсудили с пророссийским муфтиятом уровень своей реакции на марш и получили от последнего одобрение на самый жесткий вариант.

Айдер Исмаилов сообщил, что муфтият уже проводит работу с прихожанами, чтобы люди оставались 3 мая дома и «не поддавались на эту провокацию».

Послушала это все и подумала: ох и нелегка эта ноша – быть коллаборантиком и оказаться вне своего собственного народа. Разве стоят того все эти должности и призрачная власть?



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