Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»

19:41 01.04.2020   Россия

Российская политическая элита не проходит проверку на прочность и в условиях реального «шторма» все больше теряет доверие общества.

Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказала политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. «Люди, к сожалению, и так особого доверия к властям не испытывали, а сейчас многие представители (власти) проверку на прочность не проходят тем более», – сказала эксперт.

Август пояснила, что неслаженные действия государственных структур «не особо успокаивают граждан». «В кризисной информации – что самое важное? Чтобы информация поступала вовремя, четко сформулированная, чтобы она не менялась. Вот тогда рождается ощущение спокойствия, тогда люди начинают больше доверять. Пока у нас, к большому сожалению, говорится что-то одно, потом – другое», – констатировала она.

По ее словам, объявленные на этой неделе «коронавирусные каникулы» – весьма спорное решение. «Власть ищет какой-то язык понятный людям, но, наверное, боится быть жесткой, хотя в этой ситуации как раз жесткости нужно больше. Если бы тот же карантин не назвали добрым детским словом «каникулы», этого шашлычного безумия бы не было в выходные, люди бы не рванули самолетами в Сочи и не были вынуждены возвращаться обратно», – подчеркнула Август.

«Уверенности в завтрашнем дне не было никогда, не только в нашей стране, но сейчас это все актуализируется. Власти во многом оказались не готовы к этой ситуации реального шторма, пандемии, экономическому кризису, кода у нас нефть уже дешевле воды. Это показывает, что ситуация испытывает всех – и людей, и власть, испытания проходим как получается», – отметила эксперт.

При этом Август обратила внимание, что настроения в российском обществе сейчас не особо позитивные и связаны не только с угрозой эпидемии коронавируса, но и с проблемами в экономике. «Есть экономический фактор. К сожалению, сколько не говорили о финансовой грамотности, не всем удалось подготовить себе финансовую подушку. Люди, не понимая, что будет дальше, сейчас в состоянии тревоги. И их можно понять: кто-то потерял работу, кого-то отправили в отпуск без содержания, у кого-то оплата по серой схеме такая, что на нее не прожить, даже если ее будут выплачивать», – сказала она.

Вместе с тем, как считает Август, сейчас психологический фактор актуализируется. «Все мы разные, разной степени ранимости. Кто-то в общем-то оказался более-менее готов к тому, чтобы спокойно переносить самоизоляцию и невозможность что-то планировать, общаться, к тому, что многие проекты сейчас на паузе и неизвестно, возродятся ли они. А у кого-то психика не очень подготовлена. Люди находятся в состоянии паники, которая, тем более, разжигается Интернетом, кто-то уже впадает в состояние депрессии», – заключила эксперт.

Напомним, общее количество заболевших в России достигло 2 777 в 75 регионах, а число смертельных случаев выросло до 24. Больше всего новых случаев коронавируса по-прежнему зафиксировано в Москве – 267, однако этот показатель меньше вчерашней цифры – 387 заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице достигло 1880 человек.
 



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