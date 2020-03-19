Звільнений з російської колонії фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ферат Сайфуллаєв прибув 1 квітня в анексований Крим .

Про це повідомляє у фейсбуці громадська організація «Кримська солідарність».

«В аеропорту Сімферополя його зустрічали адвокати, активісти і двоюрідні брат і сестра. У селі Орлине Севастопольського району пройде дуа (молебень) з нагоди визволення Ферата Сайфуллаєва у вузькому колі сім’ї через карантин, запроваджений на території Криму», – йдеться в повідомленні.

Напередодні, незабаром після повідомлень про звільнення Сайфуллаєва Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що він все ж буде обмежений у правах і свободах у найближчі 8 років.

У січні повідомлялося про те, що з російського ув’язнення звільнили фігуранта севастопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Рустема Ваїтова. Пізніше вийшов на свободу фігурант севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Примов.

У вересні 2016 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Примов, які проходили у «справі Хізб ут-Тахрір», отримали по п’ять років виправної колонії загального режиму.