Греческий круизный лайнер EL.VENIZELOS, на борту которого находятся 30 украинцев – членов экипажа, изолирован у берегов Пирей (Греция) из-за вспышки коронавирусной инфекции.

На борту обнаружили 20 случаев заболевания, всего на судне 383 человека из 13 стран мира. Информацию об инфицированных от пассажиров и персонала скрывали, а экипажу судна не выдают средства защиты. До сих пор моряки и пассажиры не знают о реальной ситуации с заражением на борту.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации сообщил руководитель проектов Благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

По его словам, заражение коронавирусом нового типа подтвердили у 20 пассажиров круизного судна "EL.VENIZELOS", которое принадлежит греческой судоходной компании. Лайнер перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции другого лайнера "Royal Caribbean".

Но из-за пандемии EL.VENIZELOS прервал свой маршрут и направился в Грецию, где судно с 22 марта стоит на якоре в порту города Пирея, ему предписано не выходить в море из-за того, что у многих находящихся на борту стали проявляться симптомы ОРВИ. А затем судно закрыли на карантин.

По словам Андрея Шевченко, рядовым сотрудникам не сообщали о том, что происходит. О вспышке знал лишь офицерский состав и до сих пор моряков и пассажиров никто не информирует.

По словам родных и близких украинских моряков: в начале карантина старшим должностям выдали маски, младшим лишь антисептики, на вопрос почему так, был дан ответ: "Они Вам не нужны", - рассказал Андрей Шевченко.

На данный момент судно пытается решить проблему со снабжением, но подниматься на борт лайнера до окончания карантина запретили. Информацию о случаях коронавируса на судне в ходе брифинга журналистам подтвердил представитель Минздрава Греции Сотирис Циодрас.

Сейчас на "EL.VENIZELOS" находятся 383 человека из 13 стран мира: турки, казахи, граждане Индонезии и других стран, а также 30 украинцев – членов экипажа.