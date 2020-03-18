Коронавірус в Росії: уряд РФ розробив систему стеження за приїжджими і їхніми близькими

18:41 01.04.2020   Россия

Уряд Росії розробив систему стеження за людьми, які прибули з-за кордону, та їхніми близькими. Нова система стеження впроваджується у рамках контролю за особами, котрі перебувають у групі ризику інфікування Covid-19.

Про це пише російський опозиційний телеканал Дождь, повідомляє УНІАН.

 Планується, що регіони передаватимуть силовикам контактну інформацію про прибулих, зокрема й інфікованих коронавірусом: їхні прізвища, адреси, телефони. В уряді пояснюють, що таким чином хочуть запобігти порушенню карантину цими особами. Стеження відбуватиметься за допомогою номерів та геолокації. Силовики реагуватимуть, якщо людина перебуває надто далеко від місця проживання.

Також система буде з’ясовувати, хто контактував із хворими й аналізуватиме їхні номери телефонів.

Водночас журналісти пишуть, що у випадку успішного запуску системи, її поширять на звичайних людей. 

 



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