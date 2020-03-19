ЄС не визнає указу президента РФ, що забороняє іноземцям володіти землею в Криму та Севастополі
|18:21 01.04.2020
|Крым
Європейський Союз заявляє, що не визнає указу президента Російської Федерації Володимира Путіна, яким він вніс більшість територій Криму та Севастополя до списку прикордонних територій РФ, у яких іноземцям заборонено володіти землею.
"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Кримського півострова Росією, що є явним порушенням міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає цього указу, який є ще однією спробою примусово інтегрувати незаконно анексований півострів до складу Росії. Крим є частиною України", - йдеться в заяві прес-секретаря у закордонних справах і з політики безпеки ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У ЄС також відзначили, що цей указ є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це - "ще один крок до введення російського громадянства на півострові" й також може призвести до необґрунтованого позбавлення майна.
"ЄС продовжує очікувати, що Росія припинить усі порушення міжнародного права на Кримському півострові. ЄС непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в заяві.
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