Посол США в НАТО: Союзники продовжуватимуть підтримувати членство України та Грузії в альянсі

18:01 01.04.2020   Украина

Постійний представник США в НАТО, посол Кей Гатчинсон (Kay Bailey Hutchison) запевняє, що союзники по НАТО не мають наміру припиняти зусилля, спрямовані на підтримку вступу України та Грузії до альянсу.

"Ми віддані тому, щоб ці країни стали майбутніми членами НАТО, ми хочемо їх усіх", - сказала вона в середу під час відео-прес-конференції напередодні засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться в четвер за допомогою відео-конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гатчинсон нагадала, що НАТО провадить політику відкритих дверей, що продемонстрував нещодавній вступ до альянсу Північної Македонії.

Американський посол наголосила, що союзники хочуть бачити продовження реформ в Україні та Грузії, а також їхню "перемогу" над російською дезінформацією і відновлення кордонів. "Росія має дозволити цим країнам мати свої суверенні правила, суверенні території, суверенні кордони. Ми дуже прихильні допомогти Україні та Грузії продовжувати реагувати на російську агресію, яка захопила частину їхніх країн. Ми не маємо наміру припиняти ці зусилля", - заявила вона.

Гатчинсон висловила впевненість, що завтра в рамках засідання міністри схвалять пакет допомоги, який "продовжуватиме розвивати нашу підтримку й допомогу для України та Грузії".



Ще на цю тему:

15:01 01.04.2020
НАТО схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії - Столтенберг
16:20 31.03.2020
НАТО залучило українські літаки для боротьби з коронавірусом
10:20 31.03.2020
Головнокомандувач НАТО: "Маємо посилити Збройні Сили України настільки, наскільки це можливо"
15:21 30.03.2020
В НАТО опановують розвідувальні безпілотники
17:01 26.03.2020
ЄС і НАТО домовилися разом боротися з дезінформацією щодо коронавірусу
11:01 26.03.2020
НАТО залучив українські літаки для боротьби з коронавірусом
16:01 24.03.2020
Україна зацікавлена у програмі розширених можливостей НАТО - Кулеба
09:15 24.03.2020
ЗСУ запросили міжнародну допомогу проти коронавірусу – НАТО
20:45 18.03.2020
На шляху до НАТО Києву не оминути Будапешт – експерт
19:21 12.03.2020
У Міноборони стверджують, що делегація НАТО найближчим часом не приїде у Київ через коронавірус
12:01 12.03.2020
Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
15:20 11.03.2020
Посол назвав пріоритети військової співпраці України зі США в 2020 році
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
19:01 01.04.2020
Круизный лайнер с 30 украинцами на борту изолирован у берегов Греции из-за вспышки коронавируса
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 01.04.2020
Россию штормит от коронавируса: россияне впали в депрессию, власть проваливает «проверку на прочность»
18:41 01.04.2020
Коронавірус в Росії: уряд РФ розробив систему стеження за приїжджими і їхніми близькими
17:41 01.04.2020
НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг
15:41 01.04.2020
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
08:20 02.04.2020
В Крыму вводятся новые ограничения в работе транспорта
08:00 02.04.2020
Жителей Крыма обязали оставаться дома до 6 апреля
20:41 01.04.2020
Заблокированные на оккупированных территориях граждане могут вернуться домой – Резников
20:21 01.04.2020
В Алуште возбудили административное "дело" против имама местной религиозной общины
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд