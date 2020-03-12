Постійний представник США в НАТО, посол Кей Гатчинсон (Kay Bailey Hutchison) запевняє, що союзники по НАТО не мають наміру припиняти зусилля, спрямовані на підтримку вступу України та Грузії до альянсу.

"Ми віддані тому, щоб ці країни стали майбутніми членами НАТО, ми хочемо їх усіх", - сказала вона в середу під час відео-прес-конференції напередодні засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться в четвер за допомогою відео-конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Гатчинсон нагадала, що НАТО провадить політику відкритих дверей, що продемонстрував нещодавній вступ до альянсу Північної Македонії.

Американський посол наголосила, що союзники хочуть бачити продовження реформ в Україні та Грузії, а також їхню "перемогу" над російською дезінформацією і відновлення кордонів. "Росія має дозволити цим країнам мати свої суверенні правила, суверенні території, суверенні кордони. Ми дуже прихильні допомогти Україні та Грузії продовжувати реагувати на російську агресію, яка захопила частину їхніх країн. Ми не маємо наміру припиняти ці зусилля", - заявила вона.

Гатчинсон висловила впевненість, що завтра в рамках засідання міністри схвалять пакет допомоги, який "продовжуватиме розвивати нашу підтримку й допомогу для України та Грузії".