НАТО бачить масштабну військову активність Росії біля кордонів Альянсу - Столтенберг

17:41 01.04.2020   Россия

Північноатлантичний альянс разом із реалізацією заходів із боротьби з коронавірусом зберігає свою оперативну спроможність до оборони і захисту країн-союзниць та для реагування на загрози, включаючи військову активність Росії поблизу кордонів НАТО.

Про це у середу під час віртуальної пресконференції напередодні міністерської зустрічі країн-членів Альянсу, що має відбутися 2 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент  Укрінформу.

«Важливо, щоб навіть в умовах заходів із стримування вірусу НАТО було спроможним продовжувати операції. Тому що загрози й виклики, які постають перед нами, нікуди не поділися внаслідок кризи COVID-19. Ми все ще маємо терористичні загрози, ми все ще маємо Аль-Каїду та «Ісламську державу», хоча, водночас, бачимо унікальну можливість для досягнення миру в Афганістані. Ми, безумовно, бачимо масштабну військову активність поблизу кордонів НАТО, нові навчання у західних військових округах Росії та її військову присутність у Північному морі», - зауважив керівник НАТО.

Він наголосив, що НАТО продовжуватиме патрулювання повітряного та морського простору, забезпечить свою присутність в повітрі, на суходолі та у морі.

«Ми зберігаємо нашу операційну спроможність, вона не була підірвана (вірусом). Ми зробили певні уточнення до програми навчань, деякі з них скасували, деякі – уточнили, але це не змінює та не підриває нашу оперативну спроможність. Ми продовжуємо патрулювати наш повітряний простір та захищати наші кордони, продовжуємо боротися з тероризмом, тому що ці загрози продовжують існувати», - наголосив Столтенберг.



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