У РНБО повідомили про чергове успішне випробування ракети “Вільха-М”

17:21 01.04.2020   Украина

 Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів про чергове успішне випробування ракети “Вільха-М”, яка вразила ціль на відстані 120 км.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км”, - написав Олексій Данилов.

Він зазначив, що незважаючи на складні метеоумови, за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними.

"Реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ", - додав Олексій Данилов.

Нагадаємо, в РНБО показали відео успішних запусків ракетного комплексу “Вільха-М”.

 



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