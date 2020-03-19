Портовый бизнес перечислил 46,4 млн грн в фонд борьбы с коронавирусом
|17:01 01.04.2020
|Украина
Компании, работающие в морских портах Одесской области, перечислили 46,4 млн грн в национальный фонд борьбы с коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил руководитель Антикризисного штаба «Odessa vs COVID-19», совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер, передают Порты Украины.
«По состоянию на сегодня, мы перечислили в национальный фонд борьбы с вирусом: TIS Container Terminal Ukraine — 6,8 млн грн, TIS-Уголь — 6,8 млн грн, ТИС-Руда – 6 800 млн грн, ТИС-Зерно — 9,69 млн грн, ТИС-Минеральные удобрения — 2,757 млн грн, P&O Maritime Ukraine — 6,8 млн грн, Neptune — 6,8 млн грн. Итого — 46,4 млн грн. Эти деньги позволят отправить самолеты в Китай за костюмами, масками, тестами, ИВЛ для больниц по всей Украине», — написал он в Facebook.
Напомним, 16 марта состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп, в которой участвовал Ставницер. На ней было принято решение, что украинские бизнесмены создадут специальный денежный фонд в размере 12-13 млрд грн для борьбы с коронавирусом в стране.
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