Директор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України Сергій Корсунський заявив, що в умовах поширення коронавірусної інфекції РФ хоче добитися визнання анексії Криму.

"Те, що надіслала Росія (гуманітарну допомогу Італії), не має ніякого відношення до коронавірусу. Уражені регіони Італії - це її промислове серце, і там при владі перебувають проросійські політики, які визнавали Крим. Росія навіть послала допомогу в США, тому що в Кремлі дуже хочуть зняття санкцій. Зрозуміло, на порядку денному стоїть і визнання анексії Криму, до цієї теми постійно повертаються", - сказав він, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Нагадаємо, що Україна направила генсеку ООН офіційний лист, висловивши принципову позицію про неприпустимість скасування санкцій проти РФ через нібито обмеження її здатності протидіяти пандемії.