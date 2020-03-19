Корабельная ударная группа ЧФ РФ в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в Средиземном море провела учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. С воздуха фрегаты поддерживал вертолёт Ка-27ПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«В ходе учения моряки отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подводной лодки с выполнением нормативов по условному применению торпедного оружия и реактивных бомб», — говорится в сообщении.

Результатом совместных действий экипажей фрегатов и вертолёта стало условное уничтожение субмарины «противника».

В ходе учения фрегаты отработали боевое маневрирование, а также противовоздушную защиту на переходе морем.

Ранее, 27 марта, экипажи фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения по уничтожению «вражеского» отряда кораблей в Средиземном море. Боевые расчеты ПВО фрегатов уничтожили крылатые ракеты условного противника зенитным ракетным комплексом «Штиль-1».