«Балы», «Бастионы», «Утес» оккупантов отработали уничтожение «вражеской» корабельной группы
|16:01 01.04.2020
|Крым
Черноморский флот РФ провел учения расчётов береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и берегового стационарного противокорабельного комплекса «Утёс» по уничтожению группы кораблей условного противника в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
«В ходе учения ракетчики обнаружили надводные цели, привели комплексы к бою и выполнили задачу по уничтожению морских целей с последующим выполнением нормативов по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок», — говорится в сообщении.
В ходе учения расчеты комплексов «Бал» и «Бастион» совершили марши в позиционные районы и заняли позиции, провели отслеживание группы условного противника на дальних рубежах поражения. А расчеты комплексов «Бал» и «Утёс» работали по ближним целям.
Учения проводились в оккупированном Крыму и на побережье Кавказа. Было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, личный состав в ходе учения выполнил порядка 50 ракетных пусков электронным способом.
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