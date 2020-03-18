Котирування нафти еталонного сорту Brent 1 квітня зросли після відкриття торгів до 26 доларів за барель. Це сталося насамперед із технічних причин – після експірації (завершення дії) травневих ф’ючерсних контрактів і переходу таких угод у наступний місяць.

Станом на 13:15 за Києвом ціна опустилася до 25 доларів 1 цента за барель, це на 10% вище за рівень закриття торгів 31 березня, повідомляє Радіо Свобода.

Президент США Дональд Трамп заявив 31 березня, що Росія та Саудівська Аравія обговорюють проведення переговорів про ціну нафти і що він розглядає можливість приєднатися до цього діалогу.

Суперечка між Саудівською Аравією та Росією щодо скорочення видобутку призвела до різкого зниження світових цін на нафту.

Минулого тижня США тиснули на Ер-Ріяд, щоб влада Саудівської Аравії відмовилася від рішення про збільшення видобутку та найбільшого демпінгу на ринку за два десятиліття. Ці дії були наслідком відмови Москви погодитися на скорочення виробництва на нараді ОПЕК+ на початку березня.

Трамп і російський президент Володимир Путін мали 30 березня телефонну розмову, в якій назвали нинішню ситуацію на світових нафтових ринках неприйнятною. Про це з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова повідомляла агенція Reuters.

Для російської економіки нинішнє різке падіння цін на нафту є дуже чутливим, оскільки експорт нафти приносить Москві майже половину валютних надходжень. Для США останні події на ринку мають подвійний ефект: з одного боку, це негативно впливає на роботу американських нафтових компаній, з іншого – дає поштовх іншим галузям економіки, дозволяючи скоротити витрати на виробництво чи транспортування подукції.