В Україні розглядають запровадження більш жорсткого карантину вже з 6 квітня – ОП
|15:21 01.04.2020
|Украина
В Україні розглядають можливість запровадження більш жорстких карантинних заходів з 6 по 24 квітня: обов’язкового масочного режиму та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням глави держави Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу, передає УНІАН.
Зазначається, що на нараді було розглянуто можливість запровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим «усі в масках» з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус.
«Для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають», - зауважили в ОП.
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