Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають намір схвалити новий пакет допомоги для України та Грузії.

Про це в середу на віртуальній прес-конференції, анонсуючи порядок для майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться у форматі відеоконференції 2 квітня, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, ми обговоримо наше партнерство, зокрема навчання в Чорноморському регіоні, який представляє стратегічну важливість для НАТО", - повідомив він.

За словами Столтенберга, пакет, який буде схвалено завтра, буде додатковим до вже наявних.