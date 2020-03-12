НАТО схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії - Столтенберг
|15:01 01.04.2020
|Украина
Міністри закордонних справ країн-членів НАТО мають намір схвалити новий пакет допомоги для України та Грузії.
Про це в середу на віртуальній прес-конференції, анонсуючи порядок для майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться у форматі відеоконференції 2 квітня, повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".
"Я очікую, що міністри схвалять новий пакет підтримки для Грузії та України, ми обговоримо наше партнерство, зокрема навчання в Чорноморському регіоні, який представляє стратегічну важливість для НАТО", - повідомив він.
За словами Столтенберга, пакет, який буде схвалено завтра, буде додатковим до вже наявних.
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