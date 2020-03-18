Более 1,2 тысяч крымчан госпитализированы с внебольничной пневмонией на оккупированном полуострове.

Об этом сообщил «министр здравоохранения» оккупированного Крыма Игорь Чемоданов, передает ATR.

«У нас на сегодняшний день число госпитализированных с внебольничной пневмонией 1244 человека в стационарах. Прибавилось 47 человек», — сообщил он.

Ранее Чемоданов сообщал о том, что пневмония диагностирована у 1161 гражданина. При этом он подчеркнул, что кашель не обязательно является признаком коронавируса.

Стало известно, что с сегодняшнего дня в аннексированном Севастополе вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей. А с завтрашнего дня, 2 апреля, на территории всего аннексированного полуострова вводится карантин.