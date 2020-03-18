Звинувачуваного у підготовці до теракту мешканця Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО до Росії.

Про це Кримській правозахисній групі повідомили родичі активіста.

За словами родичів Приходька, на цей час він перебуває у Краснодарі. Найближчими днями його мають доправити до м. Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді розглядатиметься за суттю сфабрикована проти Приходька кримінальна справа.

Українцеві закидають ч.1 ст. 30; ч.1 ст.205 («Підготовка до скоєння терористичного акту»); ч.1 ст.222.1; («Придбання та зберігання вибухових речовин») ч.1 ст.223.1; ч.1 ст.223.1 КК РФ; («Виготовлення вибухових речовин»).

Перше судове засідання призначене на 9 квітня 2020 року, 10:00.

Нагадаємо, Олега Приходька 9 жовтня 2019 року затримали співробітники ФСБ. «Суддя Київського районного суду» Антон Цикуренко 10 жовтня взяв українця під варту.

Олег Приходько цілком відкидає свою провину. Він заявив, що вибуховий пристрій, що буцімто знайшли у нього вдома під час обшуку, йому підкинули співробітники ФСБ. Активіст пов’язує справу проти нього з власною проукраїнською позицією.