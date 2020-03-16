За добу в Росії виявили 440 нових випадків зараження коронавірусом
|13:45 01.04.2020
|Россия
За минулу добу в Росії зареєстровано 440 нових випадків захворювання COVID-19.
Загальна кількість інфікованих зросла до 2777 осіб, пише Meduza, передає УНІАН.
Найбільше хворих у Москві (+267 осіб), Комі (+32 людини), Санкт-Петербурзі (+27 осіб), Московській (+15 осіб) і Саратовській (+11 осіб) областях.
Число загиблих від хвороби за добу зросло на сім чоловік — до 24.
У загальній складності 190 осіб одужали.
31 березня в Росії буловиявлено 500 нових випадків зараження коронавірусом.
Більше 50 російських регіонів ввели режим самоізоляції, згідно з яким громадяни можуть виходити з будинку тільки з поважної причини.
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