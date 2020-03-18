Пассажиров парома, прибывшего в Одесскую область из Грузии, отправили на обсервацию
|13:30 01.04.2020
|Украина
14 граждан Украины и одного иностранца, которые прибыли в Черноморск на пароме из Грузии, отправили на обсервацию.
Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Думская.
По его словам, специалисты лабораторного центра на водном транспорте МОЗ Украины осмотрели пассажиров. Симптомов заболевания у них нет. Вместе с тем, согласно постановлению Кабмина от 29 марта, все они подлежат обязательной 14-дневной обсервации. Ее организовали на новой базе отдыха под Одессой.
Люди не сопротивлялись и спокойно сели в автобусы, которые отвезли их к месту временного проживания. Там их встретили эпидемиологи и главный санврач региона.
Проживание и питание прибывших будет бесплатным, за их состоянием будут постоянно наблюдать медики. Охрану обеспечит полиция и Нацгвардия.
Название и адрес базы отдыха держат в секрете.
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