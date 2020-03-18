Covid-19 в оккупированном Крыму. Сухие цифры
|13:15 01.04.2020
|Крым
Пресс-служба "министерства" здравоохранения оккупированного Крыма публикует информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией. Только сухие цифры.
"По состоянию на 31 марта (ред. - самые последняя собранная информация) по данным ежедневного мониторинга эпидемической обстановки о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым среди лиц, прибывающих из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 2905 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2826 человек, в стационарах находятся 66 человек, изолировано в обсерваторы – 13 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 16 положительных на Covid-19", - говорится в сообщении, передает Ялта-24.
Лабораторные исследования в оккупированного Крыма по коронавирусу проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РК и г. Севастополя».
Как сообщалось, за истекшие сутки в оккупированном Крыму не выявили заболевших коронавирусом, в то же время со 2-го апреля будет введен карантинный режим.
Роспотребнадзор прогнозирует, что случаев выявления коронавируса в оккупированном Крыму будет больше.
В аннексированном Крыму 28 марта был зафиксирован первый контактный случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у медработника, которого заразил вернувшийся из-за границы мужчина - он не соблюдал режим самоизоляции. В отношении него возбудили уголовное дело.
О втором контактном случае стало известно вчера, 31 марта. Анализ показал наличие инфекции у члена семьи врача.
Таким образом, на сегодняшний день в оккупированном Крыму насчитывается 16 человек с коронавирусом, из них два внутренних - врач частной клиники и член ее семьи.
Напомним, в аннексированном Севастополе на сегодняшний день выявлено пять случаев коронавируса. Начиная с 1 апреля 2020 года в городе начал действовать режим всеобщей обязательной самоизоляции от инфекции COVID-19 по, так называемому, московскому сценарию.
Ще на цю тему:
Окупанти закривають Керченський міст
COVID-19: в Крыму со 2 апреля вводится карантин
Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт щодо учасника «Самооборони Севастополя»
Оккупанты внесли новую струю в схемы лечения коронавируса
У Криму забили на сполох через вивезення їжі в Росію