Пресс-служба "министерства" здравоохранения оккупированного Крыма публикует информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией. Только сухие цифры.

"По состоянию на 31 марта (ред. - самые последняя собранная информация) по данным ежедневного мониторинга эпидемической обстановки о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым среди лиц, прибывающих из зарубежных стран, под медицинским наблюдением находятся 2905 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находится 2826 человек, в стационарах находятся 66 человек, изолировано в обсерваторы – 13 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 16 положительных на Covid-19", - говорится в сообщении, передает Ялта-24.

Лабораторные исследования в оккупированного Крыма по коронавирусу проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РК и г. Севастополя».

Как сообщалось, за истекшие сутки в оккупированном Крыму не выявили заболевших коронавирусом, в то же время со 2-го апреля будет введен карантинный режим.

Роспотребнадзор прогнозирует, что случаев выявления коронавируса в оккупированном Крыму будет больше.

В аннексированном Крыму 28 марта был зафиксирован первый контактный случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у медработника, которого заразил вернувшийся из-за границы мужчина - он не соблюдал режим самоизоляции. В отношении него возбудили уголовное дело.

О втором контактном случае стало известно вчера, 31 марта. Анализ показал наличие инфекции у члена семьи врача.

Таким образом, на сегодняшний день в оккупированном Крыму насчитывается 16 человек с коронавирусом, из них два внутренних - врач частной клиники и член ее семьи.

Напомним, в аннексированном Севастополе на сегодняшний день выявлено пять случаев коронавируса. Начиная с 1 апреля 2020 года в городе начал действовать режим всеобщей обязательной самоизоляции от инфекции COVID-19 по, так называемому, московскому сценарию.