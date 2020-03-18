С завтрашнего дня, 2 апреля, на территории всего аннексированного полуострова вводится карантин.

Об этом 1 апреля сообщил «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передают крымские СМИ, информирует ATR.

«Сегодня мною решение принято — с нуля часов будет введен карантин. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию», — сказал Аксенов.

По его словам, на «Крымском мосту» будет установлен блокпост для тотального контроля всего въезжающего на полуостров транспорта.

«Будет проводиться стопроцентный досмотр без исключения всего автомобильного транспорта. Сегодня «зеркалим» решения регионов, которые приняли самые жесткие меры с точки зрения досмотров поездов, авиатранспорта и сто процентов досмотр всех прибывающих в регион», — добавил он.

Аксенов отметил, что полный перечень предусмотренных карантином мероприятий будет опубликован сегодня до 17:00.

Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня в Севастополе вводится режим обязательной самоизоляции для всех жителей.

Как известно, «власти» оккупированного Крыма официально сообщают, что в Севастополе зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Крыму таких случаев 16. Всего на оккупированном полуострове количество инфицированных достигло 21. Под наблюдением находится почти 3 тысячи человек.

По данным Минздрава Украины, в стране всего зафиксировано 645 подтвержденных случаев COVID-19, 17 инфицированных скончались.