Британія рекордно оштрафувала лондонський банк за порушення санкцій проти Сбербанку

12:41 01.04.2020   Россия

Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт британського регулятора.

Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів був виписаний лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був "дочкою" Сбербанку і потрапив під санкції ЄС.

Це найбільший штраф, який британський регулятор коли-небудь накладав.

Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року по січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.

Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення більше 30 днів організаціям, що потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.

Варто зазначити, що у 2019 році російський Сбербанк продав свою "дочку" DenizBank через санкції.



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