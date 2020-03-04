Британія рекордно оштрафувала лондонський банк за порушення санкцій проти Сбербанку
|12:41 01.04.2020
|Россия
Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт британського регулятора.
Штраф на суму 20,47 млн фунтів стерлінгів був виписаний лондонському банку за те, що він кредитував турецький DenizBank, який на той час був "дочкою" Сбербанку і потрапив під санкції ЄС.
Це найбільший штраф, який британський регулятор коли-небудь накладав.
Standard Chartered Bank видав у період з квітня 2015 року по січень 2018 року DenizBank 102 кредити. Сбербанк же потрапив під санкції ЄС в 2014 році. Таким чином, обмеження поширювалися і на DenizBank.
Законодавство ЄС забороняє видавати кредити з терміном погашення більше 30 днів організаціям, що потрапили під санкції. При цьому частина кредитів, виданих лондонським банком, не порушувала санкції.
Варто зазначити, що у 2019 році російський Сбербанк продав свою "дочку" DenizBank через санкції.
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