Эпопея с Delfi: владелец танкера не убрал затонувшее судно в срок – что теперь?

12:01 01.04.2020   Украина

Во вторник, 31 марта, закончился срок, в который владелец танкера Delfi должен был убрать затонувшее судно. Однако не убрал. Теперь заниматься танкером будет Одесский порт.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

В том, что так и будет, почти никто не сомневался. Так, глава Одесской ОГА Максим Куцый еще в начале марта в интервью УСИ говорил, что, по его мнению, "владелец не заинтересован в том, чтобы убрать танкер с побережья", поэтому Администрация морских портов должна "реализовать "план Б" до начала курортного сезона".

На среду, 1 апреля, запланировано совещание, на котором решат, что дальше делать с Delfi.

Завтра в ОГА будет совещание с участием всех заинтересованных сторон: областных властей, городских, АМПУ, и я там буду, возможно, пограничники. И завтра, я так думаю, все решится, рассказал корреспонденту УСИ капитан Одесского порта Кирилл Цюпко.

Дело в том, что, как ранее сообщала УСИ, специалисты рассматривают два варианта удаления судна. Первый – разрезать танкер и вывезти его по частям. Это достаточно трудно и дорого, кроме того, такая операция может привести к разливу остатков горючего и, тем самым, нанести вред морю и побережью. Второй вариант – заделать пробоины, откачать воду и, с помощью лебедок и буксиров, оттащить судно с мели, а затем доставить в ближайший порт.

Ранее замначальника Одесского филиала АМПУ Денис Карпов сообщал, что отбуксировка судна займет 40-45 дней. Резать танкер и удалять частями – дольше: в зависимости от погоды, это может занять от 100 до 120 дней. Ситуацию усугубляет то, что судоподъемные работы считаются особо сложными и требуют высококвалифицированных специалистов и специального оборудования. По словам Карпова, такие работы обойдутся Администрации морских портов примерно в 25 млн грн.

Впрочем, прежде чем начинать работы, необходимо провести тендер и выбрать подрядчика. Это тоже займет некоторое время.

Так что, судя по всему, одесситы еще долго будут лицезреть сомнительную "достопримечательность" на пляже Дельфин.

Напомним, танкер Delfi сел на мель 22 ноября, после того, как трое суток терпел бедствие. С тех пор затонувшее судно лежит у берега одесского пляжа Дельфин и уже успело превратиться в своего рода местную достопримечательность. Некоторое время власти и правоохранительные органы пытались выяснить, кто является владельцем судна. Позже владельцы – харьковская фирма "Фактор групп лимитед" – сами вышли на связь и пообещали поднять танкер собственными силами. Однако, из-за различных формальностей подъем судна несколько раз откладывался. Наконец, для владельца определили крайний срок подъема судна – 31 марта.

Всем уже ясно – эта груда металла остается здесь надолго. Теперь эвакуация ложится на плечи чиновников. Хочу напомнить, что хоть в стране и карантин, но государственные органы работают. И пора сделать все, чтобы после эпидемии коронавируса одесситы не столкнулись с экологической катастрофой и новыми болезнями, – отметила нардеп Татьяна Плачкова, которая активно поднимала эту тему в стенах парламента.



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