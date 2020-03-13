У Молдові число жертв коронавірусу зросло до чотирьох - напередодні підтвердили смерть жителя міста Бричани.

Як пише NewsMaker, про це повідомила міністр охорони здоров'я республіки Віоріка Думбревяну, передає УНІАН.

За її даними, чоловік лежав у лікарні в Єдинцях. Його не встигли нікуди відправити, тому що він втратив свідомість, звернувшись до лікарні за допомогою. Про те, що він спілкувався з хворими на коронавірус, стало відомо пізніше.

Результати тесту на коронавірус прийшли після смерті чоловіка. Тепер лікарі перевіряють коло людей, з якими він спілкувався, і медиків, які надавали йому допомогу.

Крім того, Думбревяну розповіла, що з неофіційних джерел міністерству стало відомо про смерть мешканки Тирасполя. Вона зазначила, що пізніше було отримано офіційне підтвердження цієї інформації.

За станом на 31 березня, коронавірус підтвердили у 353 жителів Молдови, вилікувалися від нього 22.



