Оккупанты Севастополя с 1 апреля вводят режим самоизоляции для всех жителей.

Об этом сообщила пресс-служба "правительства" города, передает Крым Информ.

«В целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции подписал указ, обязывающий граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы)», – говорится в сообщении.

Разрешается покидать жилище также для похода в ближайший магазин или выноса мусора, для поездок на работу, если гражданин обязан ее посещать, и для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

Ограничения не распространяются на медработников, сотрудников правоохранительных органов, спасателей и сотрудников других служб, обеспечивающих общественную безопасность. 1 апреля "городские власти" будут вести разъяснительную работу, наказание за нарушение введенного режима в этот день не предусмотрено.

Аналогичные меры введены уже более чем в 50 регионах России. Первыми режим самоизоляции для всех граждан ввели Москва и Московская область.

Ранее сегодня на границе оккупированных Севастополя и Крыма были установлены посты контроля для проверки всего въезжающего транспорта.

В аннексированном Севастополе зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, в оккупированном Крыму таких случаев 16.