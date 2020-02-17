Руководство государства-оккупанта приняло принципиальное решение развернуть фрегаты проекта 22350 на Черноморском флоте. Для размещения фрегатов будет подготовлена береговая инфраструктура: причалы, мастерские, арсеналы.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в минобороне РФ, передает Флот2017.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, фрегаты станут мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе.

«Современные корабли серьезно расширят возможности ВМФ. Но самое главное, их появление радикально изменит военный расклад в регионе. Крылатые ракеты фрегатов смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в Черноморском регионе. Благодаря уникальной зональной системе ПВО корабли будут незаменимы в Средиземном море — например, у берегов Сирии», — отметил эксперт.

На данный момент в составе ВМФ числится 1 фрегат — «Адмирал Горшков». «Адмирал Касатонов» проходит в процессе госиспытаний, его передача флоту планируется до конца года. Запланирована передача двух фрегатов «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» в течение двух лет. На судоремонтных заводах находятся заложены еще два подобных фрегата.

Оккупанты намерены модернизировать тыловое обеспечение кораблей. Для фрегатов будет освобождено место в бухтах оккупированного Севастополя. С этой целью корабли ВМСУ, захваченные во время оккупации, будут отправлены в район озера Донузлав. Так, подводная лодка «Запорожье», корабль управления «Славутич», БДК «Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Луцк», «Тернополь», «Хмельницкий» и «Приднепровье» будут переведены в Донузлав.

Отметим, что фрегаты проекта 22350 имеют на вооружении 130-мм артиллерийскую установку А-192М, сверхзвуковые ракеты «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр-НК». Планируются вооружить фрегаты гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

От воздушного противника корабль защищают дальнобойный зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут» и два ракетно-артиллерийских комплекса «Палаш». В состав ЗРК входит РЛС «Полимент» с фазированными антеннами. Ракеты размещены в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Комплекс может атаковать до 16 целей одновременно. Он в первую очередь предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Его практическая дальность — 400 км.

Автоматическая система управления корабля объединяется в единый боевой контур с другими. Отметим, что оккупанты испытали в Крыму АСУ, которая объединит все средства ПВО полуострова, включая корабельные и авиацию.

«Адмирал Касатонов» на своем борту будет нести беспилотники: БПЛА «Орлан-10» и беспилотные катера.