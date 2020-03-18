Станом на 22:00 31 березня в Миколаївській області не зареєстровано підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє оперативний штаб при Головному державному санітарному лікареві Миколаївської області, передає УНН з посиланням на Миколаївську ОДА.

Таким чином, Миколаївська область залишилася єдиною в Україні, де ще не виявили коронавірус.

Протягом дня 3 особи з підозрою на COVID-19 госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб".

Наразі в інфекційних стаціонарах на лікуванні перебувають 5 людей з підозрою на COVID-19.

Всього з початку 2020 року за медичною допомогою звернулася 51 особа з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них було госпіталізовано 45 осіб.

Відмовились від госпіталізації – 6. За ними своєчасно встановлено медичне обстеження, наразі всіх знято з обліку в зв’язку з негативними результатами та завершенням термінів самоізоляції.

Всього лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 49 осіб. Двоє людей відмовились від лабораторного обстеження.

На вівторок 44 особи мали негативний результат, 5 проб в роботі.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусу: 17 осіб померли.