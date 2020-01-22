Угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня
|11:41 01.04.2020
|Россия
З 1 квітня припинила дію угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) щодо скорочення видобутку нафти.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Угода була укладена державами, що видобувають нафту, в кінці 2016 року, і дозволяла утримувати ціни на рівні не нижче 50 доларів за барель.
Нагадаємо, ціни на нафту обвалилися 9 березня на 20% через початок "нафтової війни" між Саудівською Аравією і Росією.
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