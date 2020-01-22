З 1 квітня припинила дію угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) щодо скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Угода була укладена державами, що видобувають нафту, в кінці 2016 року, і дозволяла утримувати ціни на рівні не нижче 50 доларів за барель.

Нагадаємо, ціни на нафту обвалилися 9 березня на 20% через початок "нафтової війни" між Саудівською Аравією і Росією.