"Марш на Крим" перенесли на невизначений час через пандемію COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

"Штаб міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" – організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму – оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року. При цьому нова дата проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні", – йдеться у повідомленні.

Чубаров запевнив, що штаб продовжить підготовку до акції у "режимі віддаленого спілкування та у форматі локальних зустрічей".

Нагадаємо, раніше кримські татари запланували масовий перетин адмінкордону з окупованим Кримом.