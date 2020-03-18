За добу в Туреччині від коронавірусу померло 46 людей та виявлено 2704 нові випадки COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За добу було зроблено 15 442 тести (на коронавірус - ред.), з них 2704 дали позитивний результат. Зафіксовано 46 летальних випадків, загальна кількість досягла 214", - йдеться у повідомленні.

Загалом у Туреччині виявили 13 531 інфіковану коронавірусом особу, одужали 243. У реанімаційних відділеннях перебуває 847 пацієнтів, інтубованих - 622.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 858,371 особа, з них летальних 42,146, одужали 177,931 особи.