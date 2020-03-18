Єрмак сподівається, що обміни утримуваними почнуться за два тижні

08:30 01.04.2020   Крым

Обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками, що окопували частину території Донбасу можуть початися за два тижні.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив голова Адміністрації президент України Андрій Єрмак, повідомляє Радіо Свобода.

«Цей процес продовжується, він ускладнений ситуацією із пандемією (коронавірісу – ред), тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі складнощі щодо цього, тому що не були допущені представники Червоного хреста, але ми ще отримали підтвердження від учасників тристоронньої контактної групи. Була розмова Президента із керівником Червоного хреста щодо негайного відправлення на ту (окуповану, – ред.) територію представників Червоного хреста. Це нам допоможе удосконалити списки усіх людей, які там знаходяться. Ця робота продовжується і я дуже сподіваюся, що ще може тиждень, а може два тижні і ми почнемо проводити ці обміни», – заявив Єрмак.

Сторони Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня домовилися про звільнення громадян України, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу 13 березня.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже ексвійськовополонені, 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

Це сталося після першої за три роки зустрічі лідерів країн «нормандського формату», яка відбулася в Парижі 9 грудня.



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