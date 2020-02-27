Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
|10:15 01.04.2020
|Румыния
Румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною.
Про це повідомляє Romania Insider, передає Укрінформ.
"Місто Сучава на північному сході, найбільша в країні точка спалаху Covid-19, закривається на карантин, оскільки у цьому населеному пункті зареєстровано 593 випадки коронавірусу", - заявив міністр внутрішніх справ Марсель Вела.
В Румунії зареєстровано 2 099 випадків коронавірусу.
Як повідомляє Agerpress, загальна кількість летальних випадків в Румунії досягла 72-х. Третина від загальної кількості летальних випадків в Румунії сталися у Сучаві.
На час карантину всі авіарейси, залізничні сполучення та маршрути громадського транспорту до Сучави, міста з кількістю населення понад 100 000, призупиняються. Пересування всередині міста також заборонено, поліція та військові контролюватимуть доступ до зони, що знаходиться на карантині.
Громадський транспорт у місті призупиняється. Дозволяється лише перевезення товарів та працівників, які здійснюють важливу для держави діяльність.
Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.
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