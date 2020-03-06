У Грузії з 31 березня до закінчення надзвичайного стану (21 квітня) заборонено функціонування всіх об’єктів з реалізації алкогольних напоїв.

Про це пише "Грузія.Online" із посиланням на постанову уряду про заходи щодо запобігання поширенню нового коронавірусу COVID-19, передає УНН.

“На час надзвичайного стану забороняється функціонування об’єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та інших алкогольних напоїв виноградного походження”, — сказано в документі, опублікованому у вівторок на сайті уряду.

При цьому наголошується, що протягом всього періоду дії режиму надзвичайного стану, діяльність ресторанів, об’єктів громадського харчування, в тому числі діючих при підприємствах і організаціях, допускається тільки обслуговуванням з доставкою на місце або вивезенням продукту транспортним засобом (т.зв. “драйвом”) без допуску споживача в реалізаційний простір.

Видання додає, що Грузія з 31 березня переведена на загальний карантин. З 21:00 до 06:00 буде діяти комендантська година — пересування по місту забороняється пішки і на автотранспорті без відповідного пропуску. Закрито всі торгові об’єкти, крім продуктових магазинів, аптек і відділень банків.

За останніми даними МОЗ Грузії, в країні офіційно зафіксовано 110 випадків зараження коронавірусом, з них 21 особа вилікувалася. В стаціонарах під наглядом лікарів перебувають 278 пацієнтів, в режимі карантину — 4 тис. 995 осіб.