У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус

10:01 01.04.2020   Грузия

У Грузії з 31 березня до закінчення надзвичайного стану (21 квітня) заборонено функціонування всіх об’єктів з реалізації алкогольних напоїв.

Про це пише "Грузія.Online" із посиланням на постанову уряду про заходи щодо запобігання поширенню нового коронавірусу COVID-19, передає УНН.

“На час надзвичайного стану забороняється функціонування об’єктів реалізації спиртних напоїв та пива, а також вина та інших алкогольних напоїв виноградного походження”, — сказано в документі, опублікованому у вівторок на сайті уряду.

При цьому наголошується, що протягом всього періоду дії режиму надзвичайного стану, діяльність ресторанів, об’єктів громадського харчування, в тому числі діючих при підприємствах і організаціях, допускається тільки обслуговуванням з доставкою на місце або вивезенням продукту транспортним засобом (т.зв. “драйвом”) без допуску споживача в реалізаційний простір.

Видання додає, що Грузія з 31 березня переведена на загальний карантин. З 21:00 до 06:00 буде діяти комендантська година — пересування по місту забороняється пішки і на автотранспорті без відповідного пропуску. Закрито всі торгові об’єкти, крім продуктових магазинів, аптек і відділень банків.

За останніми даними МОЗ Грузії, в країні офіційно зафіксовано 110 випадків зараження коронавірусом, з них 21 особа вилікувалася. В стаціонарах під наглядом лікарів перебувають 278 пацієнтів, в режимі карантину — 4 тис. 995 осіб.



Ще на цю тему:

19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
11:41 24.03.2020
С сегодняшнего дня в Грузии прекращено междугороднее передвижение на автобусах, микроавтобусах и поездах
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
10:01 16.03.2020
У Грузії зафіксовано три нові випадки захворювання коронавірусом Covid-19, кількість хворих збільшилася до 33
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
16:45 06.03.2020
Головний епідеміолог Грузії: боротися з коронавірусом допоможе міцний алкоголь
10:45 06.03.2020
У Грузії зафіксовано вже 9 підтверджених випадків інфікування коронавірусом
09:50 02.03.2020
У Грузії влада закликала скасувати всі масові заходи через коронавірус
08:45 27.02.2020
Перший випадок зараження коронавірусом зафіксували у Грузії
20:23 13.09.2017
Министр: Правительство Грузии в 2,6 раза увеличило финансирование медицины
16:37 21.08.2017
Минздраву Грузии передали транспортные инкубаторы для новорожденных
13:50 12.04.2017
Российская компания намерена открыть в Грузии около 20 российских медицинских офисов
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
10:30 01.04.2020
Вірменія продовжує карантинні обмеження через коронавірус до 10 квітня
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:01 01.04.2020
У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:21 01.04.2020
Постфактум: у Молдові підтвердили четверту смерть від коронавірусу
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
Всі новини країни
Россия Россия
15:41 01.04.2020
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
13:45 01.04.2020
За добу в Росії виявили 440 нових випадків зараження коронавірусом
12:41 01.04.2020
Британія рекордно оштрафувала лондонський банк за порушення санкцій проти Сбербанку
11:41 01.04.2020
Угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію з 1 квітня
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 01.04.2020
Румунія посилила карантин біля кордону з Україною
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
Всі новини країни
Турция Турция
10:44 01.04.2020
У Туреччині за добу 2704 нових інфікованих коронавірусом, 46 осіб померли
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
Всі новини країни
Украина Украина
16:21 01.04.2020
Тройка фрегатов ЧФ РФ тренировалась выслеживать подлодку в Средиземном море
16:01 01.04.2020
«Балы», «Бастионы», «Утес» оккупантов отработали уничтожение «вражеской» корабельной группы
15:21 01.04.2020
В Україні розглядають запровадження більш жорсткого карантину вже з 6 квітня – ОП
15:01 01.04.2020
НАТО схвалить новий пакет допомоги Україні та Грузії - Столтенберг
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд