Вже майже два тижні в умовах карантину українські мореплавці на яхті-вітрильнику намагаються повернутися до Одеси з Хорватії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє УНІАН.

Усі 7 країн на їхньому морському шляху одночасно закрили кордони. Тепер вісім одеситів та киянин прориваються додому, долаючи подекуди несприятливі погодні умови.

20 березня вони відпливли від берегів Хорватії, через закриті кордони у них один шлях. Щоб зекономити провіант їм доводиться ловити рибу у відкритому морі.

Нині яхтсмени вже на морській території Туреччини, до України залишається кілька днів переходу.



