Нелегкий шлях додому: українські яхтсмени під час карантину намагаються повернутися в Одесу / Відео
|09:45 01.04.2020
|Украина
Вже майже два тижні в умовах карантину українські мореплавці на яхті-вітрильнику намагаються повернутися до Одеси з Хорватії.
Про це йдеться в сюжеті ТСН, повідомляє УНІАН.
Усі 7 країн на їхньому морському шляху одночасно закрили кордони. Тепер вісім одеситів та киянин прориваються додому, долаючи подекуди несприятливі погодні умови.
20 березня вони відпливли від берегів Хорватії, через закриті кордони у них один шлях. Щоб зекономити провіант їм доводиться ловити рибу у відкритому морі.
Нині яхтсмени вже на морській території Туреччини, до України залишається кілька днів переходу.
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