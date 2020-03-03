У порту Бердянська іноземним морякам заборонили сходити на берег / Відео
|09:30 01.04.2020
|Украина
У Бердянському порту заборонили сходити на берег усім іноземним морякам.
Про це йдеться у сюжеті ТСН, повідомляє УНІАН.
Таке рішення Державна прикордонна служба ухвалила, аби запобігти поширенню коронавірусу.
Але моряків, які мають українське громадянство, це рішення не стосується.
Раніше всі екіпажі, що прибувають в українські порти, зобов'язали проходити медогляд. Тепер іноземний екіпаж взагалі не випускають на берег.
Як повідомлялося раніше, у світі вже зареєстровано 803 313 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Ще на цю тему:
11:21 26.03.2020
Одесский порт обрабатывает первую в этом году партию нефти из США
Одесский порт обрабатывает первую в этом году партию нефти из США
10:40 25.03.2020
Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%
Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%
12:00 23.03.2020
Держстивідор «Южний» достроково виконав квартальний план перевалки
Держстивідор «Южний» достроково виконав квартальний план перевалки
18:01 16.03.2020
До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі
До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі
20:45 13.03.2020
Морские порты Украины в январе-феврале 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов
Морские порты Украины в январе-феврале 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов
17:00 11.03.2020
У 2019 році держстивідор «Чорноморськ» отримав 177 млн грн збитку
У 2019 році держстивідор «Чорноморськ» отримав 177 млн грн збитку
18:40 05.03.2020
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
Мариупольский порт с начала года перевалил максимальный объем импортных грузов за 5 лет
16:30 03.03.2020
У січні-лютому Маріупольський порт збільшив вантажообіг на 50,9%
У січні-лютому Маріупольський порт збільшив вантажообіг на 50,9%
12:20 03.03.2020
У 2019 році річкові перевезення зерна збільшилися на 54%
У 2019 році річкові перевезення зерна збільшилися на 54%
20:45 26.02.2020
Мариупольскийуп порт за два месяца обработал более 1 млн тонн грузов
Мариупольскийуп порт за два месяца обработал более 1 млн тонн грузов