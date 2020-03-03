У Бердянському порту заборонили сходити на берег усім іноземним морякам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, повідомляє УНІАН.

Таке рішення Державна прикордонна служба ухвалила, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Але моряків, які мають українське громадянство, це рішення не стосується.

Раніше всі екіпажі, що прибувають в українські порти, зобов'язали проходити медогляд. Тепер іноземний екіпаж взагалі не випускають на берег.

Як повідомлялося раніше, у світі вже зареєстровано 803 313 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.