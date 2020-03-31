Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео

18:50 31.03.2020   Крым

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила, що заступник командувача ВМС ЗСУ підтримував контакти із колишніми співробітниками СБУ в Криму, які зрадили присязі.

Як пише Українська правда, про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

У повідомленні сказано: "У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки.

Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби".

Повідомляється, що оперативники спецслужби виявили і задокументували факти, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Серед яких, зокрема, зрадники, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога.

У березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, діючи за завданням російської спецслужби, запропонували йому перейти на службу до Збройних Сил ворога та сприяти росіянам у захопленні Академії ВМС ЗС України в Севастополі.

Тоді офіцер відмовився від цієї "пропозиції".

Після виходу на материкову Україну військовий був призначений на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ. Він має доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони.

При цьому, усвідомлюючи, що перебуває у вербувальному вивченні російської спецслужби, він продовжував підтримувати контакти з Гапоненком, Зимою та Пилипченком.

Спілкування відбувалося під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв’язком.



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Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео
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