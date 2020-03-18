Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову оккупанты заочно предъявили обвинение по уголовному делу.

Чубарову вменяется в вину "организация массовых беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года", сообщили Крыминформу в главном управлении Следственного комитета России по оккупированным Крыму и Севастополю.

«Председатель экстремистской организации «Меджлис» Рефат Чубаров привлечен следствием в качестве обвиняемого, ему вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (часть 1 статьи 212 УК РФ)», – сообщили в Следственном комитете.

Оккупационное управление по расследованию особо важных дел заявляет, что "25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета АРК в Симферополе. Эти действия должны были помещать проведению внеочередной сессии парламента Крыма. Проукраинские активисты с применением силы попытались оттеснить от здания сторонников политической партии «Русское единство». В результате организованных массовых беспорядков погибли два человека, не менее 80 получили травмы различной степени тяжести".

Помимо этого оккупанты обвиняют Чубарова в "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе, совершенные с использованием средств массовой информации (часть 1 и часть 2 статьи 280.1 УК РФ)".

"Весной 2015 года Чубаров в эфире одного из украинских телеканалов высказывал призывы к осуществлению экстремистской деятельности против интересов Российской Федерации, а также к присоединению Республики Крым к территории Украины. Кроме того, осенью 2015 года на территории Херсонской области Украины, выступая перед гражданами в рамках им же организованной «продовольственной блокады», вновь высказывал призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации", – пояснили в СК.