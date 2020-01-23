Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на коронавирус в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет Крыминформ.

«Лаборатория «Гемотест» отложила запуск тестирования на вирус SARS-CoV-2, ранее планировавшийся на 31 марта, для обеспечения дополнительных мер безопасности при транспортировке биоматериала в Москву. Решение о переносе начала выполнения исследования в Симферополе принято в соответствии с рекомендациями федерального Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся консультации по транспортировке биоматериала из Крыма в другие регионы. Дата запуска тестирования станет известна позднее.

Ранее предполагалось, что сдать тест на коронавирус в Симферополе можно будет с 31 марта. Тестирование – платное, его стоимость составляет 1,9 тысячи рублей.