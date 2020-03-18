По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 28, 29 и 30 марта прошли следующие мероприятия:

1. В войсках Южного военного округа стартовала контрольная проверка за зимний период обучения, в рамках которой будут приняты зачеты по огневой, тактической подготовкам и вождению боевых машин в ночное время.

При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

В полевых условиях военнослужащие также сдадут нормативы по специальным дисциплинам: инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, связи, медицинской подготовке и профессиональным предметам обучения родов войск.

Контрольная проверка пройдет в два этапа: с 30 марта по 12 апреля и с 13 по 26 апреля более чем на 30 полигонах и учебных центрах ЮВО, дислоцированных в республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье, в Крыму, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

2.Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Северной Осетии, и артиллерийского соединения, дислоцированного в Ингушетии, 58-й общевойсковой армии Южного военного округа учились уничтожать противника на горном полигоне Тарское.

Военнослужащие выполнили масштабные боевые стрельбы из самоходных пушек «Пион» и минометов большой мощности «Тюльпан» осколочно-фугасными снарядами по заглубленным командным пунктам, подземным складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Во время заградительного огня из РСЗО «Торнадо-Г» наведение РСЗО на цели осуществлялось в автоматическом режиме с помощью спутниковой навигации и программы расчёта баллистических данных.

Координаты целей артиллеристы получали в режиме реального времени с беспилотных летательных аппаратов. Расчеты беспилотников также оценили эффективность стрельбы.

К учениям было привлечено около 100 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе реактивные систем залпового огня РСЗО «Торнадо-Г», 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион».

3. В Ставропольском крае с медицинским подразделением мотострелкового соединения 49 общевойсковой армии ЮВО проведено тактико-специальное учение по эвакуации условно раненых военнослужащих из танков, получивших повреждения в бою.

Согласно замыслу во время наступления танкового батальона несколько танков Т-72Б3 были подбиты, экипаж был ранен и не мог самостоятельно покинуть поврежденную технику. Медикам необходимо было произвести эвакуацию раненых в условиях боя.

Выполнение задачи осложнялось тем, что танкистов необходимо было извлечь через узкие люки, не позволяющие подобраться к раненым и оказать первую помощь на месте.

В районе выполнения специальных задач также действовала диверсионная группа условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелкового соединения.

4. На полигоне Молькино в Краснодарском крае завершился лагерный сбор ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Южного военного округа, в котором были задействованы реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган», «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», гаубицы «Мста-Б» и минометы «Поднос».

В полевых условиях с артиллерийскими батареями проведено свыше 70 тактических и тактико-специальных учений, в том числе 30 – с боевой стрельбой, и более 20 тактических учений и тренировок по управлению огнем дивизионов. Расчеты выполнили более 1 тыс. огневых задач с боевой стрельбой, половина из них в ночное время.

В ходе лагерного сбора было израсходовано свыше 5 тыс. различных артиллерийских боеприпасов. Это позволило качественно отработать вопросы управления огнем и повысить точность поражения целей.

Мероприятия боевой подготовки носили плановый характер и были направлены на повышение боевой слаженности подразделений.

5.Артиллеристы 49-й общевойсковой армии ЮВО за время проведения тактических учений на полигоне Молькино на Кубани в рамках лагерного сбора израсходовали более 100 т артиллерийских снарядов, что почти в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

В период проведения зачетных тактических учений артиллеристы объединения выполнили около 400 огневых задач по одиночным и групповым целям на дальности от 3 до 13 км, израсходовав при этом около 3 тыс. снарядов калибра от 120 до 152-мм, около 700 различных мин и гранат, а также более 10 тыс. боеприпасов для стрелкового оружия различного калибра.

В течение месяца артиллеристы оттачивали свое профессиональное мастерство, совершенствовали боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя. Особое внимание уделялось тренировкам на пунктах управления огнем артиллерии.

В лагерном сборе приняли участие около 500 военнослужащих объединения и было задействовано около 100 единиц боевой техники, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

6. Командиры ротных тактических групп во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями отработали задачи по поиску, блокированию и уничтожению противника в Дагестане.

На этапе боевых стрельб военнослужащие поразили мишени из вооружения самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и минометов 2Б-11 «Сани». Экипажи армейской авиации выполнили учебно-боевые задачи в едином замысле командиров ротных тактических групп.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 70 ед. военной техники, а также вертолеты армейской авиации и беспилотники.

7. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии, выполнили первые в зимнем периоде обучения боевые стрельбы зенитными ракетами на полигоне Капустин Яр.

Расчеты комплексов уничтожили шесть скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. В частности, четыре цели были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, две поражены их осколками. Выполнено 6 пусков боевых ракет.

Также в ходе полевого выхода личный состав расчетов ЗРК «Тор-М2» освоил заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей.

После проведения практических пусков зенитчики приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации в Северную Осетию. Они проедут железнодорожным транспортом до места постоянной дислокации около 1 тыс. км.

Стрельбы стали завершающим этапом полевого выхода зенитчиков в Астраханской области, в которых приняло участие около 150 военнослужащих соединения ЮВО, было задействовано 30 единиц вооружения и военной техники. За все работы зенитчикам поставили оценку «отлично».

8. Летчики армейской авиации, распределившиеся после выпуска в вертолетный полк ЮВО на Кубани, прошли учебный курс на новейшем учебно-тренировочном вертолете Ми-28УБ, применив средства поражения по наземным целям из неуправляемого ракетного и стрелково-пушечного вооружения при выполнении сложных видов маневров и висения.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого отказ оборудования в полете и улучшить натренированность в нештатной ситуации.

Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет работать круглосуточно как в простых, так и сложных метеоусловиях, предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО, базирующийся на Кубани, одним из первых получил на вооружение эту новейшую учебно-боевую машину, что существенно ускорило процесс подготовки и переучивания летного состава.

9. Подразделения спецназа Южного военного округа при поддержке танков и артиллерии обнаружили, блокировали и уничтожили заглубленный командный пункт условного противника в ходе комплексного тактико-специального учения на полигоне в Ставропольском крае.

С помощью беспилотной авиации в лесном массиве был вскрыт район активизации условного противника на автотехнике повышенной проходимости, куда для доразведки были направлены войсковые подразделения.

Разведчики выявили расположение командного пункта и полевого склада вооружения и боеприпасов, а затем выдали на пункты управления координаты для огневого поражения.

Разгром условного противника завершили танкисты и мотострелки.

В ходе занятий военнослужащие совершенствовали навыки маневренно-засадных и блокирующих действий в составе тактических групп, вождения техники по пересеченной местности, практического применения современной радиоэлектронной аппаратуры и разведывательно-огневых систем.

В практических действиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц военной техники.