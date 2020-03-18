Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане

20:00 31.03.2020   Дагестан республика

В рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на полигоне Аданак в Дагестане ротные тактические группы полка морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) выполнили высадку морского десанта на необорудованный участок побережья.

В ходе высадки тактического десанта было задействовано порядка 15 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штуромовой роты морской пехоты. Огневую поддержку обеспечили артиллерийские подразделения полка. Расчеты провели боевые стрельбы из штатного вооружения, в том числе БТР-82А и 122-мм гаубиц Д-30. В интересах тактического десанта выполнили задачи группы инженерного разграждения, пишет пресс-служба Миноборонф РФ.

На первом этапе учения подразделения морской пехоты совершили 70-километровый марш на штатной технике. На маршруте личный состав отработал действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Основной целью ДРТУ является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности действий подразделений при ведении оборонительного и наступательного боя во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями на морском побережье.

В этапе тактических действий было задействовано более 70 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений КФл.

На полигоне Скорпион в Дагестане в рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) с боевой стрельбой, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отработали задачу по обороне нового пункта базирования объединения.

По замыслу учения, морским пехотинцам КФл предстояло отразить нападение диверсионных групп условного противника как с морского направления, так и с берега. Впервые в целях разведки и выявления диверсантов были применены беспилотные летательные аппараты, кроме этого были задействованы подразделения инженерных войск, которые с помощью имитационных средств обеспечили обстановку, максимально приближенную к боевой.

Морские пехотинцы выполнили противовоздушную и противодесантную оборону морского побережья, успешно отразили высадку отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением рубежей обороны.

В ходе ДРТУ морским пехотинцам предстоит отработать ещё несколько тактических задач, таких как преследование отходящих сил противника, стрельба в обороне, выход ротных тактических групп (РТГр) в район восстановления боеспособности.

Основной целью ДРТУ является проверка боевых возможностей подразделений морской пехоты КФл, совершенствование слаженности РТГр, наращивание опыта взаимодействия в ходе наступательных и оборонительных действий.



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