"Международный" аэропорт Симферополь ожидает снижение пассажиропотока в апреле на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за резкого сокращения рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, пишет Крыминформ.

«При сохранении наблюдающейся отрицательной динамики, в апреле 2020 года пассажиропоток в аэропорту Симферополь может снизиться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60% (около 170 тысяч пассажиров) и более», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на прилет и вылет. По данным Международной ассоциации аэропортов, снижение объемов перевозок в крупнейших аэропортах России на 30 марта составило 70%.

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