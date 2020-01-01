Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі

19:20 31.03.2020   Средиземноморский регион

Європейський Союз розпочинає у Середземному морі військово-морську операцію IRINI (в перекладі з грецької – мир).

Метою операції є дотримання рішення ООН про ембарго на постачання зброї до Лівії, сприяння припиненню вогню та політичному врегулюванню конфлікту в цій країні.

Про це у вівторок, 31 березня, під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Лівія залишається пріоритетом для Європейського Союзу. В січні ми провели Берлінську конференцію, яка створила важливі можливості, але ситуація в країні залишалася критичною та потребувала негайних дій. Шість тижнів тому на Раді ЄС із закордонних справ ми прийняли політичне рішення втілити наші заяви в реальність та започаткувати операцію IRINI. Сьогодні країни-члени остаточно ухвалили за письмовою процедурою формальне рішення про початок цієї операції, а також технічні деталі щодо її організації», - сказав Боррель.

В інформаційній довідці на сайті Європейської ради зазначається, що ЄС розпочинає морську операцію EUNAVFOR MED IRINI з 1 квітня 2020 року на виконання резолюції РБ ООН 2292 (2016).

Операція включатиме повітряний, супутниковий та військово-морський компоненти та матиме повноваження проводити інспекції суден за підозрою у перевезенні зброї або товарів подвійного призначення в Лівію або з цієї країни.

Супутніми цілями операції також буде моніторинг та збір інформації щодо незаконного експорту з Лівії нафти на нафтопродуктів, підвищення спроможностей підрозділів берегової охорони та ВМС Лівії у забезпеченні правопорядку вздовж узбережжя країни, боротьба зі схемами контрабанди людьми та виявлення шляхів такого трафіку з використанням повітряного компоненту операції.

Командувати операцією IRINI буде італійський адмірал Фабіо Агостіні, а головний штаб операції буде у Римі.

Мандат нової операції ЄС на цьому етапі розрахований до 31 березня 2021 року, питання щодо контролю за його виконанням або рішення щодо продовження належить до компетенції Комітету ЄС з питань політики і безпеки, Ради ЄС та високого представника ЄС.

Попередня операція ЄС у Середземному морі SOPHIA, головним призначенням якої був контроль за міграційними потоками у регіоні, припиняється з 31 березня 2020 року.

Як повідомлялось, 17 лютого міністри закордонних справ ЄС одностайно прийняли політичне рішення щодо започаткування нової операції в Середземномор’ї для дотримання ембарго ООН на постачання зброї у Лівію.



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