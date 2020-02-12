Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается

19:00 31.03.2020   Россия

Строительство первой пары больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" ведется с отставанием от графика. 

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, пишет flotprom.ru.

"Задержка со строительством образовалась из-за несвоевременного предоставления рабочей конструкторской документации проектировщиком", – сказал собеседник агентства. 

По его словам, в настоящее время на обоих БДК "идут работы по формированию корпусов". Источник не уточнил сроки отставания от графика работ. 

В пресс-службе предприятия не стали комментировать предоставленную источником информацию. 
 
Напомним, что третий и четвертый БДК проекта 11711, "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", заложили на "Янтаре" 23 апреля 2019 года. Как пояснил изданиюпрезидент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, размерения новых кораблей увеличатся, их водоизмещение возрастет до 7–8 тысяч тонн. 

До конца апреля 2019 года ожидалась передача ВМФ России второго БДК проекта 11711 "Петр Моргунов", однако накануне, 30 марта, стало известно, что корабль прервал заводские ходовые испытания и вернулся на "Янтарь" для проведения доработок.



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