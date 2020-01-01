Китайський балкер, капітан якого помер від коронавірусу, поставлять на карантин у Миколаєві

15:00 31.03.2020   Николаев

У Дніпро-Бузький морський порт, розташований в Миколаєві, прямує китайський балкер FENG DE HAI, капітан якого помер від коронавірусу. Екіпаж обіцяють не випустити з судна і дотриматись суворого карантину.

В цьому запевнив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

«В соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт направляється китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавиірусної інфекції. Це справді так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не знаходиться на балкері – його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять в місто», - сказав Сєнкевич.

За його словами, це стандартна процедура в таких випадках, в порту ознайомлені з ситуацією і вживатимуть необхідних заходів.

Як повідомлялось, до українського порту прямує китайський балкер FENG DE HAI, на якому декілька днів тому від коронавірусу помер капітан



Ще на цю тему:

15:30 31.03.2020
В Одесской области зафиксировали еще два случая COVID-19: заболевшие за границей не были
16:16 25.03.2020
Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня
10:40 19.03.2020
Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу – Шмигаль
11:15 17.03.2020
Звільнення ФОПів від ЄСВ, скасування штрафів - Рада прийняла закон для підтримки бізнесу в умовах карантину
09:50 17.03.2020
Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу
19:20 13.03.2020
В ізольованих у Бердянському порту моряків коронавірусу не виявили
23:34 30.08.2017
Вирус Коксаки добрался до Херсонщины
12:01 26.01.2017
На юге Одесской области произошла вспышка вирусного гепатита А
09:47 15.12.2016
В Херсоне временно закрыли все школы
10:59 22.07.2016
Отравление шаурмой в Измаиле: число пострадавших возросло до 76
09:49 29.06.2016
СЭС назвала, кто входит в группу риска по заболеваемости гепатитом А в Измаиле
18:33 27.06.2016
От кишечной инфекции в Измаиле уже 735 пострадавших
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
Всі новини країни
Армения Армения
13:45 31.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении прошли противодиверсионные учения
13:20 25.03.2020
ЮВО: Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
19:21 24.03.2020
Вірменія посилила заходи надзвичайного стану
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 31.03.2020
В Болгарии за фейк о коронавирусе завели дело на лидера пророссийской партии
19:51 30.03.2020
Болгарія відклала вступ до зони євро через коронавіруса
17:41 26.03.2020
Парламент Болгарії призупинив роботу через коронавірус
13:45 24.03.2020
Из-за снегопада в 4 областях Болгарии объявили „оранжевый“ уровень опасности
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 25.03.2020
Греция закрывает приюты для беженцев на карантин
12:41 24.03.2020
Коронавирус в Греции: 71 новый случай, 695 больных, 17 умерших
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Всі новини країни
Грузия Грузия
08:40 31.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы завершили тактическое учение в Абхазии
19:41 30.03.2020
Грузія вводить комендантську годину через коронавірус
16:50 27.03.2020
ЮВО: Специалисты РХБ защиты в Абхазии осваивают новейшие машины химической разведки
16:40 27.03.2020
ЮВО: Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 31.03.2020
На КПП Молдовы организован «зеленый» коридор для экспорта в ЕС
19:40 27.03.2020
Граждане РФ в Приднестровье остались без средств из-за запрета на карты Visa и Mastercard
14:45 24.03.2020
Молдова посилює надзвичайний стан: закривають парки і долучають армію
12:30 24.03.2020
В Приднестровье еще четверо инфицированных COVID-19
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 31.03.2020
Экипаж подводной лодки Черноморского флота РФ провел учение по борьбе за живучесть
20:00 31.03.2020
Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане
19:00 31.03.2020
Строительство российского модернизированных БДК проекта 11711 задерживается
18:00 31.03.2020
Короновирус не страшит: В России начнется весенний призыв на военную службу
Всі новини країни
Румыния Румыния
14:01 26.03.2020
Україна домовились з Румунією про взаємозахист громадян та вільний транзит вантажів
16:40 25.03.2020
Румунія жорстко обмежила пересування, ввела "двогодинне вікно" для літніх людей
17:45 24.03.2020
Румунія від завтра запроваджує режим тотального карантину, - президент Йоганніс
11:51 24.03.2020
Коронавірус в Румунії: через помилку уряду всім загиблим поставили діагноз запізно
Всі новини країни
Турция Турция
19:20 31.03.2020
Збройне ембарго для Лівії: ЄС починає військову операцію у Середземному морі
17:00 31.03.2020
Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против Турции
20:41 30.03.2020
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
14:41 30.03.2020
Туреччина слідом за Іспанією та Грузією відмовляється від китайських експрес-тестів, які закуповував Київ
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 31.03.2020
В Крыму отложили запуск платного тестирования на коронавирус - пробы не хотят везти в Москву
19:40 31.03.2020
В начале апреля в аэропорту Симферополь отменят более половины рейсов
19:10 31.03.2020
Лидеру Меджлиса крымскотатарского народа заочно предъявили обвинение по двум статьям УК РФ
18:50 31.03.2020
Військова контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою високопоставленого військовослужбовця ЗСУ / Відео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд