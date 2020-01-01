У Дніпро-Бузький морський порт, розташований в Миколаєві, прямує китайський балкер FENG DE HAI, капітан якого помер від коронавірусу. Екіпаж обіцяють не випустити з судна і дотриматись суворого карантину.

В цьому запевнив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

«В соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт направляється китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавиірусної інфекції. Це справді так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не знаходиться на балкері – його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять в місто», - сказав Сєнкевич.

За його словами, це стандартна процедура в таких випадках, в порту ознайомлені з ситуацією і вживатимуть необхідних заходів.

Як повідомлялось, до українського порту прямує китайський балкер FENG DE HAI, на якому декілька днів тому від коронавірусу помер капітан