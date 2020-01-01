Китайський балкер, капітан якого помер від коронавірусу, поставлять на карантин у Миколаєві
|15:00 31.03.2020
|Николаев
У Дніпро-Бузький морський порт, розташований в Миколаєві, прямує китайський балкер FENG DE HAI, капітан якого помер від коронавірусу. Екіпаж обіцяють не випустити з судна і дотриматись суворого карантину.
В цьому запевнив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.
«В соцмережах з'явилася інформація про те, що в Дніпро-Бузький морський порт направляється китайський балкер FENG DE HAI. Кілька днів тому капітан судна помер від коронавиірусної інфекції. Це справді так. Але приводів для паніки немає - тіло капітана вже не знаходиться на балкері – його відвантажили ще в Туреччині, а саме судно відправлять на карантин, екіпаж не випустять в місто», - сказав Сєнкевич.
За його словами, це стандартна процедура в таких випадках, в порту ознайомлені з ситуацією і вживатимуть необхідних заходів.
Як повідомлялось, до українського порту прямує китайський балкер FENG DE HAI, на якому декілька днів тому від коронавірусу помер капітан
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