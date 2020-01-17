Машины с громкоговорителями транслируют в Севастополе призывы соблюдать самоизоляцию

18:40 31.03.2020   Севастополь

Машины с установленными в них громкоговорителями ездят по улицам оккупированного Севастополя, транслируя призывы соблюдать режим самоизоляции для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео, пишет Новій Севастополь.

«Уважаемые граждане! Чтобы не допустить распространение коронавируса, необходимо строго выполнять карантинные мероприятия. Оставайтесь дома! В случае необходимости, выходя на улицу, используйте все меры безопасности! Соблюдайте максимальную изоляцию и правила личной гигиены», – вещает голос из громкоговорителя.

Текст также содержит призыв отказаться от посещения мест массового скопления людей.

Людям пожилого возраста с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома и соблюдать рекомендации врачей.

Подобные призывы сегодня были слышны, в частности, в районе улиц Бориса Михайлова, Ленина, Новороссийской, Дмитрия Ульянова, Шевченко и Макарова, проспекта Генерала Острякова. «Это слышал весь город уже, в каждом районе оповещение было», – отметила пользователь с ником Наталия Аристова.

Проведение карантинных мероприятий в Севастополе пока запланировано до 14 апреля. До 5 апреля по всей стране рекомендовано предоставить работающим людям выходные с сохранением зарплаты, чтобы они могли соблюдать режим самоизоляции.

С сегодняшнего дня на подъездах к оккупированному Севастополю развёрнуты пункты контроля за въезжающим транспортом.



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