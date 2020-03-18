Кримський татарин Сайфулаєв вийшов на свободу після 5 років незаконного ув'язнення в РФ / Фото
|18:20 31.03.2020
|Крым
Ферат Сайфулаєв — кримський татарин, якого незаконно утримували у російській виправній колонії протягом 5 років, — вийшов на свободу.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише Громадське.
«Однак, попри звільнення громадянин України протягом 8 років буде обмежений у своїх правах і свободах. Адже відповідно до рішення суду РФ стосовоно Ферата Сайфулаєва встановлено адміністративний нагляд, а саме він буде обмежений у пересуванні та вільному виборі місця проживання», — зазначила омбудсменка.
Крім того, Сейфулаєму можуть заборонити залишати територію тимчасово окупованого Криму без відповідного дозволу так званих органів внутрішніх справ РФ.
«В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на РФ щодо якнайшвидшого звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованого Криму», — наголосила Денісова.
7 вересня 2016 року Ферата Сайфулаєва засудили до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».
Фото: Людмила Денисова.
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