Ферат Сайфулаєв — кримський татарин, якого незаконно утримували у російській виправній колонії протягом 5 років, — вийшов на свободу.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише Громадське.

«Однак, попри звільнення громадянин України протягом 8 років буде обмежений у своїх правах і свободах. Адже відповідно до рішення суду РФ стосовоно Ферата Сайфулаєва встановлено адміністративний нагляд, а саме він буде обмежений у пересуванні та вільному виборі місця проживання», — зазначила омбудсменка.

Крім того, Сейфулаєму можуть заборонити залишати територію тимчасово окупованого Криму без відповідного дозволу так званих органів внутрішніх справ РФ.

«В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом закликаю міжнародну спільноту посилити тиск на РФ щодо якнайшвидшого звільнення громадян України, які незаконно утримуються на території Росії та тимчасово окупованого Криму», — наголосила Денісова.

7 вересня 2016 року Ферата Сайфулаєва засудили до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили в участі у забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Фото: Людмила Денисова.